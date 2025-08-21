Montopoli, una stagione di proiezioni sotto le stelle: oltre 250 persone

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Cinema sotto le stelle a Montopoli ha affrontato la sua sesta stagione estiva. La programmazione delle proiezioni cinematografiche, è stata frequentata da oltre 250 persone tra famiglie e soprattutto tante bambine e bambini. Un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Arci del Comprensorio, tramite la co-progettazione, per coinvolgere le frazioni locali con una serie di film di animazione.

Le proiezioni previste erano cinque, una per ciascuna frazione, saltata quella di Capanne per il maltempo, ma il programma ha visto aggiungersi un doppio appuntamento ed evento in collaborazione con il circolo Arci di Marti, sfruttando la suggestiva terrazza del circolo stesso.

Una serata speciale quella della serata di Montopoli dove i bambini prima del cinema sempre all’interno del giardino del Museo si sono dilettati in un laboratorio e poi di un pic-nic serale.

La stagione di proiezioni a Montopoli è stata sicuramente segnata anche da imprevisti meteorologici, ma la partecipazione calorosa da parte del pubblico ha dimostrato un forte interesse per le iniziative culturali locali.
Ringraziamo le volontarie e i volontari dell’Arci, il suo Presidente Giuseppe Novino, il vicepresidente David Spalletti e i nostri uffici e manutentori che hanno organizzato la logistica delle serate.
Ci vediamo il prossimo anno con il cinema all’aperto.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
20 Agosto 2025

Bosco dei Frati a San Romano, tecnici al lavoro per la 'salute' degli alberi

Sono al lavoro i tecnici incaricati dal Comune di Montopoli per valutare lo stato di salute del patrimonio arboreo presente al Bosco dei Frati, nella frazione di San Romano. «Durante [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
19 Agosto 2025

Nuovo appuntamento montopolese per 'A tavola con il tartufo nero'

Prosegue giovedì 21 agosto al ristorante Ganzo (Varramista, Montopoli) la prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Per i mesi di agosto e settembre [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
18 Agosto 2025

Tra Terra e Stelle il 21 agosto a Montopoli

Appuntamento a Montopoli con la rassegna teatrale “Tra Terra e Stelle” il 21 agosto, all’aula didattica nel bosco di Varramista. L’attore Renato Curci, Compagnia Circoforum, arriverà da Bari per portare MORSI D’ANGURIA: [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina