Montopoli, una stagione di proiezioni sotto le stelle: oltre 250 persone

Il Cinema sotto le stelle a Montopoli ha affrontato la sua sesta stagione estiva. La programmazione delle proiezioni cinematografiche, è stata frequentata da oltre 250 persone tra famiglie e soprattutto tante bambine e bambini. Un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Arci del Comprensorio, tramite la co-progettazione, per coinvolgere le frazioni locali con una serie di film di animazione.

Le proiezioni previste erano cinque, una per ciascuna frazione, saltata quella di Capanne per il maltempo, ma il programma ha visto aggiungersi un doppio appuntamento ed evento in collaborazione con il circolo Arci di Marti, sfruttando la suggestiva terrazza del circolo stesso.

Una serata speciale quella della serata di Montopoli dove i bambini prima del cinema sempre all’interno del giardino del Museo si sono dilettati in un laboratorio e poi di un pic-nic serale.

La stagione di proiezioni a Montopoli è stata sicuramente segnata anche da imprevisti meteorologici, ma la partecipazione calorosa da parte del pubblico ha dimostrato un forte interesse per le iniziative culturali locali.

Ringraziamo le volontarie e i volontari dell’Arci, il suo Presidente Giuseppe Novino, il vicepresidente David Spalletti e i nostri uffici e manutentori che hanno organizzato la logistica delle serate.

Ci vediamo il prossimo anno con il cinema all’aperto.

Fonte: Ufficio Stampa

