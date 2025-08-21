Musica, arte, gusto e divertimento: ecco la Festa di Lorenzana il 25 agosto

Il 25 agosto, il centro storico di Lorenzana si accende di colori, suoni e profumi per una serata indimenticabile all’insegna del divertimento e della bellezza del nostro territorio. Dalle ore 18:00 alle 23:30, il paese si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere famiglie, giovani e visitatori con un ricco programma di eventi.

In Piazza Pellegrini. Dalle ore 18:00 spazio ai giochi in legno per grandi e piccini.

Alle 22:00 e 23:30, due imperdibili concerti del maestro violoncellista Milos Seyda, per vivere emozioni intense tra le note di uno strumento senza tempo.Via Gramsci

Live painting e arte dal vivo a partire dalle 18:00.

Un'occasione unica per gustare un aperitivo sulle balle di fieno, immersi nella natura e nei panorami mozzafiato di Lorenzana, accompagnati da delizie enogastronomiche locali.

Largo dei Caduti. Dalle ore 18:00 spazio alla meraviglia con il Laboratorio di bolle di sapone, musica con DJ set e, alle 21:30, il momento più atteso: La Grande Gesta delle Bolle di Sapone, uno spettacolo magico e coinvolgente per tutta la famiglia, con il Mastro Bolla.

"Siamo felici di poter tornare ad animare Lorenzana con un evento così ricco e partecipato", dichiarano Fabio Saccomani, direttore artistico di Sviluppo Eventi, e Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina.

Un ringraziamento speciale all’Amministrazione Comunale, al Sindaco David Bacci, all’Assessore al Commercio Simona Sopranzi e alla Consigliera Claudia Della Santa, con delega alle fiere, per il loro sostegno e il patrocinio a questa importante iniziativa.Vi aspettiamo a Lorenzana per vivere insieme una serata di festa, emozione e comunità.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina