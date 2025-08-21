La musica popolare del Sud a Cerreto Guidi: i Pupi di Surfaro al Piccolo Museo del Giocattolo

Venerdì 22 agosto alle ore 20, il Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi ospiterà un evento musicale 'fuori programma': saranno presenti i Pupi di Surfaro, gruppo siciliano che da oltre 20 anni porta in scena la musica popolare del Sud Italia.

Nati quasi per gioco, i Pupi di Surfaro hanno costruito nel tempo un percorso artistico ricco di collaborazioni e riconoscimenti. Hanno partecipato all’XI Festival della Nuova Canzone Siciliana, aperto concerti dei Modena City Ramblers in Sicilia e calcato i palchi di festival importanti come Taranta Sicily Fest, Forum Antimafia a Cinisi, Maggio Sermonetano, BasulaFest, Carovana Antimafìa, MedFest e Festival dello Scorpione a Taranto, oltre a eventi a Milano come Expò e Ex Polis.

Tra i loro successi, nel 2013 sono stati semifinalisti a Musicultura, nel 2014 hanno collaborato con Daniele Grasso e l’etichetta DCave producendo il disco “Suttaterra” e hanno vinto il premio “Musica contro le Mafie” con il brano Cantu d’amuri. Sono stati selezionati al Premio Tenco 2014 e, nel 2016, con il singolo Li me’ paroli, hanno partecipato a prestigiosi concorsi come il Premio Fabrizio De André e il Tour Music Fest, aggiudicandosi anche il Premio Andrea Parodi.

L’evento è a posti limitati, quindi l’organizzazione invita il pubblico a prenotare per tempo. Una serata che promette di unire tradizione e talento contemporaneo, celebrando le radici del folk siciliano e del Sud Italia in un contesto unico e raccolto.

