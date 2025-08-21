Nasce il canale WhatApp del comune di Castelfranco di Sotto

Da oggi il comune di Castelfranco di Sotto fa un passo avanti nella comunicazione e nell'aggiornamento tecnologico per offrire un migliore servizio ai cittadini. Questa mattina (21 agosto) è stato attivato il canale WhatsApp del comune di Castelfranco a cui potranno iscriversi, tutti cittadini, gratuitamente e nella massima riservatezza garantita dallo stesso WhatsApp. Uno strumento semplice, dal costo irrisorio per l'ente, ma che garantisce un filo diretto tra il municipio e i cittadini iscritti, per comunicare informazioni importanti per la vita di tutti. Sul canale verranno veicolate notizie di interesse pubblico a comunicare dalle informazioni di protezione civile. Qui i cittadini iscritti ne avranno un significativo vantaggio, visto che sarà una comunicazione in tempo reale di informazioni importanti per la sicurezza di tutti.

Sul canale poi verranno veicolate le informazioni di interesse pubblico che potranno rendersi necessarie, dalle più importanti variazioni della viabilità quando ve ne saranno, alle possibili modifiche agli orari degli uffici per fare solo alcuni esempi.

Iscriversi al canale è semplice, basta avere un account WhatsApp sul telefono e seguire, per i meno esperti, le istruzioni che riportiamo alla fine di questa comunicazione.

“Questo è un piccolo passo – ha spiegato il sindaco Fabio Mini - dal punto visto tecnico, ma un grande passo per la collettività di tutto il comune. Un passaggio tecnologico che ci permetterà di parlare dal punto di vista amministrativo a tutti cittadini in tempo reale. Anche l'attivazione di questo servizio va nella direzione di portare il comune di Castelfranco a essere una macchina più “smart”, sfruttando le opportunità della tecnologia e aggiornarla per superare il ritardo in cui l'abbiamo trovata. Noi oggi dobbiamo cogliere tutte le opportunità che le nuove tecnologie ci danno per avere un comune che sia sempre più accessibile e vicino al cittadino e soprattutto che abbia una comunicazione più snella, purtroppo quando siamo arrivati abbiamo trovato una macchina che anche da questo punto di vista era ferma ai primi anni del secolo. Nella nostra visione del comune, inteso come comunità, comunicare con i cittadini in tempi rapidi e capillari è una questione fondamentale. Questo è un passaggio, ma ne verranno altri per portare il municipio agli standard richiesti oggi. Invito tutti i cittadini a iscriversi a questo nuovo strumento gratuito ed estremamente efficace, prometto fin da ora che non saremo “invasivi” e che le comunicazioni saranno essenziali, minime e limitate all'interesse pubblico”.

Per accedere al canale è necessario aprire WhatsApp, cliccare su aggiornamenti, che si trova in basso accanto a chat. Poi su cerca (in alto) si scrive il nome Comune di Castelfranco di sotto, aprire il canale e iscriversi cliccando sul link che si presenta. Una volta entrati nel canale, per attivare le notifiche è necessario cliccare sulla campanella (in alto a desta). A questo punto dovrebbe scomparire la barra sul campanello e le notifiche sono attive.

In alternativa si può cliccare su questo link: https://shorturl.at/zZzV6 e andare in alto a destra della schermata sul telefono, cliccare il pulsante “iscriviti”. Per attivare le notifiche cliccare sulla campanella. A questo punto dovrebbe scomparire la barra e le notifiche sono attive.

Si ricorda che dal canale WhatsApp si possono solo ricevere le comunicazioni dal comune, ma non si più comunicare con l’ente. Per comunicare è possibile utilizzare questi strumenti: il numero telefonico 0571 4871 , oppure contattare i numeri di telefono e gli indirizzi mail dei singoli uffici che si trovano sul sito del municipio

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Notizie correlate