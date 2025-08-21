Nonna Anna ha festeggiato 102 anni: è nata a Livorno nel 1923

Ha superato anche il traguardo dei 102 anni la signora Anna Quaglierini Mazzanti, nata a Livorno il 17 agosto 1923.
Anna ha iniziato a lavorare da giovane, in una vetreria, poi, dopo il matrimonio con Luigi, autista della Svs, ha lasciato il lavoro e si è dedicata alla famiglia. Ha avuto un solo figlio, Claudio. La famiglia si è poi ingrandita con l’arrivo di tre nipoti e ben tre bisnipoti.
Sempre lucida e attiva nonostante l’età e gli acciacchi, nonna Anna adesso vive nella casa di riposo Villa Serena. Anche per questo importante compleanno non è mancata una bella festicciola, e nonna Anna si è fatta ritrarre in tante foto con il figlio Claudio e la nuora Barbara, con gli altri ospiti e con il personale della residenza. Per lei una bella torta e l’omaggio floreale che il sindaco Luca Salvetti le ha inviato con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

