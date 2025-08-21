Accessibilità: nuovi servoscala per la scuola Fucini di Montespertoli

L’edificio che ospita la scuola media “Renato Fucini” di Montespertoli è un edificio ideato e realizzato negli anni sessanta e presenta diverse situazioni che creano barriere architettoniche.

Per questo l’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Ist. Comprensivo “Don Milani, sul finire dell’anno 2024 ha stanziato e impegnato circa 60.000 € per installare tre nuovi servoscala in modo da rendere tutto il plesso accessibile anche a studenti e studentesse con difficoltà motorie.

I servoscala installati rendono completamente accessibile il primo piano, il secondo piano e il piano seminterrato, con queste nuove installazioni non saranno più necessari spostamenti di classe o di laboratori per far fronte alle varie necessità.

“Era un impegno che avevamo preso con le famiglie e che non poteva essere dimenticato. Nel 2024 siamo riusciti a stanziare le risorse necessarie e abbiamo poi programmato l’intervento durante questa estate in modo da far trovare tutto pronto per l’inizio delle lezioni. Il sistema dell’istruzione è quello nel quale abbiamo investito di più negli ultimi anni e continueremo a farlo.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’intervento di installazione dei nuovi servoscala si è concluso alla fine del mese di luglio e in queste settimane ne verrà collaudato il corretto funzionamento.

Negli ultimi anni il plesso scolastico della scuola media “Renato Fucini” ha visto un investimento complessivo di circa 655.000 € tra acquisto di arredi, interventi di manutenzione straordinaria agli impianti, lavori di efficientamento energetico e lavori di adeguamento sismico.

Il prossimo intervento previsto riguarderà la sostituzione del tetto della palestra con un investimento di 130.000 € già finanziato nel bilancio del Comune e in programma per l’anno 2026.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa