Paolo Ruffini è il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, la struttura da oltre 600 posti incastonata nel centro cittadino, in via Ridolfi. L'ufficialità è arrivata sui profili social dell'attore e del teatro con un simpatico video che non poteva che iniziare con una frase iconica: "Boia Dé".

"Te caa ci fai qui?", si domanda l'attore in livornese doc nel video, poi è lui stesso a darsi una risposta: "Sono il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, sicché preparatevi ad una grande stagione".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cinema Teatro Excelsior (@cinemateatroexcelsiorempoli)

"Attore, regista, conduttore (e soprattutto grande amante del cinema 🍿), Paolo ci accompagnerà in questa nuova avventura fatta di eventi e tante sorprese", così commenta l'Excelsior.

Da nuovi direttor ein pectore, Ruffini farà i primi passi nel teatro empolese da attore: il prossimo 4 ottobre, infatti, porterà in scena il suo spettacolo ‘Il Baby Sitter’.

