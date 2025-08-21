Paolo Ruffini è il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Paolo Ruffini è il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, la struttura da oltre 600 posti incastonata nel centro cittadino, in via Ridolfi. L'ufficialità è arrivata sui profili social dell'attore e del teatro con un simpatico video che non poteva che iniziare con una frase iconica: "Boia Dé".

"Te caa ci fai qui?", si domanda l'attore in livornese doc nel video, poi è lui stesso a darsi una risposta: "Sono il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, sicché preparatevi ad una grande stagione". 

"Attore, regista, conduttore (e soprattutto grande amante del cinema 🍿), Paolo ci accompagnerà in questa nuova avventura fatta di eventi e tante sorprese", così commenta l'Excelsior.

Da nuovi direttor ein pectore, Ruffini farà i primi passi nel teatro empolese da attore: il prossimo 4 ottobre, infatti, porterà in scena il suo spettacolo ‘Il Baby Sitter’.

 

 

Notizie correlate

Empoli
Attualità
21 Agosto 2025

Empoli capitale del 'Beat': il festival dell’estate fa 11 anni, tra grandi nomi e grandi numeri

Dieci anni fa era solo un’idea, un palco tra gli alberi del Parco di Serravalle dove il pubblico si intratteneva ascoltando concerti gratuiti. Oggi il Beat Festival conta 150.000 presenze, [...]

Empoli
Attualità
21 Agosto 2025

Evacuazione per l'ordigno, prosegue la campagna informativa a Vinci e Empoli

In queste prime settimane del mese di agosto ha preso il via la campagna informativa e di istruzioni per l’evacuazione precauzionale per la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in piazza Guido [...]

Empoli
Attualità
20 Agosto 2025

Ricevimento con il sindaco di Empoli, i colloqui riprenderanno il 4 settembre 2025

I colloqui del giovedì senza appuntamento con il primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi, riprenderanno da giovedì 4 settembre 2025, sempre in orario dalle 10 alle 12, al primo piano del [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina