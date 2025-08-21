Ramo cade in piazza a Firenze, ragazza ferita e trasportata in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, in Piazza Niccolò Acciaioli, dove un ramo si è improvvisamente staccato da una pianta colpendo una ragazza al piede mentre stava camminando.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. La giovane, subito soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.