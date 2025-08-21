Regionali, Tomasi non si nasconde: "Vogliamo vincere, non siamo qui per partecipare"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, non si nasconde: "Dobbiamo far capire ai nostri elettori che vogliamo vincere, non siamo qui per partecipare, ma per dare un'alternanza credibile".

Intervistato da Controradio, il candidato (per ora solo potenziale) del centrodestra alle regionali spiega: "Ci stiamo organizzando, si è formata una lista civica con chi vuol dare una mano. Sono già in campagna elettorale".

La lista sarebbe troppo civica secondo alcuni, Tomasi risponde: "La discussione non mi appassiona. Vorrei provare a vincere, se tutti condividono questo spirito per cambiare la Regione, allora si parte con base di discussione comune". All'interno della lista, aggiunge, "ci sono tante persone che non vengono dalla militanza nei partiti, ma che hanno deciso di far parte di un gruppo di lavoro. Credo che ciò sia un valore aggiunto"

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
20 Agosto 2025

Toscana, Calenda contro intesa Giani-M5S: "Se il programma lo scrive Taverna, noi fuori"

Il campo largo rischia già di stringere il cerchio prima ancora di iniziare. Carlo Calenda, leader di Azione, critica duramente l’accordo siglato dal presidente Eugenio Giani con il Movimento 5 [...]

Toscana
Cronaca
20 Agosto 2025

Meyer, Giani con ambasciatrice Abuamara visita i bimbi palestinesi

“Sono stato a visitare i due bambini ricoverati qui al Meyer pochi giorni fa e ho incontrato anche la comunità palestinese e i familiari dei piccoli che nell’arco delle ultime [...]

Toscana
Politica e Opinioni
20 Agosto 2025

Toscana Rossa: "Intitolare luoghi alle bambine e ai bambini di Gaza"

"Sappiamo bene che le attuali leggi impongono di attendere dieci anni dalla morte di una persona, prima di poter intitolare una strada o una piazza. Sappiamo però che tante eccezioni [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina