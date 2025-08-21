Regionali, Tomasi non si nasconde: "Vogliamo vincere, non siamo qui per partecipare"

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, non si nasconde: "Dobbiamo far capire ai nostri elettori che vogliamo vincere, non siamo qui per partecipare, ma per dare un'alternanza credibile".

Intervistato da Controradio, il candidato (per ora solo potenziale) del centrodestra alle regionali spiega: "Ci stiamo organizzando, si è formata una lista civica con chi vuol dare una mano. Sono già in campagna elettorale".

La lista sarebbe troppo civica secondo alcuni, Tomasi risponde: "La discussione non mi appassiona. Vorrei provare a vincere, se tutti condividono questo spirito per cambiare la Regione, allora si parte con base di discussione comune". All'interno della lista, aggiunge, "ci sono tante persone che non vengono dalla militanza nei partiti, ma che hanno deciso di far parte di un gruppo di lavoro. Credo che ciò sia un valore aggiunto"

