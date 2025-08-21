Regione e Anci insieme per la promozione della salute e la prevenzione

La giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana ed Anci Toscana, volto a favorire l’adozione di scelte alimentari salutari e consapevoli, promuovere stili di vita attivi e contrastare i rischi legati agli incidenti stradali e domestici. L’intesa, che avrà durata biennale, consolida la collaborazione tra Regione e Comuni toscani per lo sviluppo di politiche integrate di prevenzione primaria, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e con le strategie di promozione della salute.

"Con questo Protocollo – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – rafforziamo la collaborazione con i Comuni per costruire una Toscana sempre più attenta alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione della salute. Alimentazione equilibrata, attività fisica e prevenzione dei rischi sono pilastri fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini".

L’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini ha aggiunto: "La prevenzione primaria è la vera chiave per un sistema sanitario sostenibile e vicino alle persone. Grazie a questo accordo con Anci Toscana, potremo sviluppare politiche integrate che uniscono salute, scuola, comunità locali e amministrazioni, con l’obiettivo di diffondere stili di vita sani, ridurre la sedentarietà e sensibilizzare sui temi della sicurezza domestica e stradale".

Gli obiettivi del Protocollo

Il documento prevede azioni condivise in tre ambiti prioritari:

sicurezza negli ambienti di vita: sviluppo di processi intersettoriali e promozione di una cultura della sicurezza domestica e stradale, anche attraverso linee di indirizzo e iniziative di sensibilizzazione sui territori;

alimentazione sana e consapevole: valorizzazione della Dieta Mediterranea, promozione della sostenibilità ambientale e della filiera corta, con attenzione alla ristorazione collettiva e in particolare alle mense scolastiche, per garantire pasti equilibrati e contrastare le disuguaglianze nutrizionali;

stili di vita attivi: diffusione della cultura del movimento e riduzione della sedentarietà in tutte le fasce d’età, riconoscendo l’attività fisica regolare come strumento di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita.

Per dare attuazione al protocollo sarà istituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti di Regione Toscana, Anci Toscana, Aziende Usl e altri stakeholder, che definirà un programma condiviso di azioni e interventi, con relativa calendarizzazione. Fondamentale sarà anche l’attività di comunicazione ed educazione sul territorio, attraverso incontri, eventi e percorsi formativi rivolti ad alunni, famiglie, docenti e comunità locali.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate