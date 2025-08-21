Regione e Anci insieme per la promozione della salute e la prevenzione

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

La giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana ed Anci Toscana, volto a favorire l’adozione di scelte alimentari salutari e consapevoli, promuovere stili di vita attivi e contrastare i rischi legati agli incidenti stradali e domestici. L’intesa, che avrà durata biennale, consolida la collaborazione tra Regione e Comuni toscani per lo sviluppo di politiche integrate di prevenzione primaria, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e con le strategie di promozione della salute.

"Con questo Protocollo – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – rafforziamo la collaborazione con i Comuni per costruire una Toscana sempre più attenta alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione della salute. Alimentazione equilibrata, attività fisica e prevenzione dei rischi sono pilastri fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini".

L’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini ha aggiunto: "La prevenzione primaria è la vera chiave per un sistema sanitario sostenibile e vicino alle persone. Grazie a questo accordo con Anci Toscana, potremo sviluppare politiche integrate che uniscono salute, scuola, comunità locali e amministrazioni, con l’obiettivo di diffondere stili di vita sani, ridurre la sedentarietà e sensibilizzare sui temi della sicurezza domestica e stradale".

Gli obiettivi del Protocollo

Il documento prevede azioni condivise in tre ambiti prioritari:

  • sicurezza negli ambienti di vita: sviluppo di processi intersettoriali e promozione di una cultura della sicurezza domestica e stradale, anche attraverso linee di indirizzo e iniziative di sensibilizzazione sui territori;
  • alimentazione sana e consapevole: valorizzazione della Dieta Mediterranea, promozione della sostenibilità ambientale e della filiera corta, con attenzione alla ristorazione collettiva e in particolare alle mense scolastiche, per garantire pasti equilibrati e contrastare le disuguaglianze nutrizionali;
  • stili di vita attivi: diffusione della cultura del movimento e riduzione della sedentarietà in tutte le fasce d’età, riconoscendo l’attività fisica regolare come strumento di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita.

Per dare attuazione al protocollo sarà istituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti di Regione Toscana, Anci Toscana, Aziende Usl e altri stakeholder, che definirà un programma condiviso di azioni e interventi, con relativa calendarizzazione. Fondamentale sarà anche l’attività di comunicazione ed educazione sul territorio, attraverso incontri, eventi e percorsi formativi rivolti ad alunni, famiglie, docenti e comunità locali.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Temporali forti, allerta gialla in gran parte della regione

Ancora instabilità a caratterizzare la giornata di oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio [...]

Toscana
Cronaca
20 Agosto 2025

Meyer, Giani con ambasciatrice Abuamara visita i bimbi palestinesi

“Sono stato a visitare i due bambini ricoverati qui al Meyer pochi giorni fa e ho incontrato anche la comunità palestinese e i familiari dei piccoli che nell’arco delle ultime [...]

Toscana
Attualità
20 Agosto 2025

Parkinson, approvate le nuove Linee di indirizzo clinico-assistenziali

La giunta ha approvato, su proposta dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC), il documento “Linee di indirizzo clinico-assistenziali per il trattamento della Malattia di Parkinson”, che definisce i principi [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina