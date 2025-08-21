Rinvio Regionali, il TAR respinge il ricorso di Democrazia Sovrana Popolare

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo e da Hubert Ciacci, candidato presidente della Regione, contro il decreto con cui Eugenio Giani ha indetto le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Il partito aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, denunciando “il poco tempo a disposizione” per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste. Ma il collegio ha dichiarato il ricorso “inammissibile e infondato”.

Secondo i giudici, infatti, “il provvedimento impugnato non ha carattere immediatamente lesivo, essendo la mancata raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste, e la conseguente esclusione, eventi allo stato futuri ed eventuali”.

Nella sentenza si legge inoltre che “la raccolta delle sottoscrizioni finalizzate alla presentazione delle liste non presuppone la previa pubblicazione del decreto presidenziale di indizione delle elezioni” e che “l’articolo 14 della legge 53/1990 non prevede che fra la data del decreto di indizione delle elezioni e il deposito delle liste debbano intercorrere 180 giorni, limitandosi la norma a fissare la durata legale dell’adesione prestata dai cittadini”.

Il Tar ha respinto anche l’argomento secondo cui la raccolta firme sarebbe impedita prima del decreto, ricordando che “il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 51/2014 non prevede che i moduli debbano indicare la data esatta delle elezioni” e che “i moduli sono sempre disponibili da parte degli interessati”.

Infine, i giudici hanno definito le eccezioni di incostituzionalità “manifestamente infondate”, rilevando che “il sistema legislativo regionale non impedisce alle formazioni politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale di predisporre l’organizzazione necessaria alla raccolta delle firme con congruo anticipo rispetto alla fissazione della data di svolgimento della stessa”.

