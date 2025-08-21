Sorpreso a rubare in un supermercato, arrestato minorenne a Firenze

Un 16enne è stato arrestato dopo un furto a un supermercato di via Canova, a Firenze. Il giovane, di origini tunisine, è stato bloccato dai carabinieri dopo una fuga e portato in una struttura rieducativa.

I fatti risalgono alla sera di domenica 17 agosto. Gli addetti alla vigilanza lo hanno notato con fare sospetto tra le corsie del market: il ragazzo stava nascondendo nello zaino alcuni prodotti. Ha poi provato a passare dalle casse automatiche senza pagare ed è stato richiamato dagli addetti che lo hanno portato negli appositi locali per vedere cosa aveva nello zaino.

In quel momento il ragazzo ha cominciato a comportarsi in maniera estremamente violenta, con minacce anche molto gravi e con continui spintoni, tentando di scappare. Divincolatosi, ha tentato la fuga ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

