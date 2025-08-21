Ruffini direttore artistico dell'Excelsior, Campinoti (FI): "Dimostrazione che non serviva nuovo teatro"

La nota del consigliere di FI- Empoli del Fare Simone Campinoti in merito alla notizia di Paolo Ruffini come direttore artistico dell'Exclesior:

Apprendo con piacere questa notizia della direzione del teatro Excelsior di Empoli da parte di Paolo Ruffini, che promette una stagione di livello, e infuriano già i vari messaggi di esponenti del PD, che usano la notizia per ribadire quanto sia giusto il progetto del nuovo teatro.

Io non sono affatto d'accordo, anzi questa cosa conferma esattamente l'opposto, come del resto avevo messo nel programma delle comunali, non serve sperperare 10 milioni + 2 per rifare la piazza antistante e costruire l'ennesima scatola, ma il teatro a Empoli era già disponibile anzi due: uno già del comune (La Perla) ed uno all'asta per circa 400.000 euro ai quali aggiungiamo pure 200.000 per restaurarlo a dovere e investire casomai su una stagione teatrale di livello.

Si appresta a fare Ruffini, enfatizzando il teatro Excelsior con ben 500 posti, peraltro in una zona centrale quasi abbandonata che un attività teatrale puoi solo rinvigorire. Ennesima conferma che il governo PD di Empoli, come del resto la sinistra come nei peggiori regimi, si predilige le scatole e mai i contenuti, senza nemmeno essere sfiorati dal fatto che la ngente va a teatro per vedere gli spettacoli e non quanto é bello il teatro.

E questi concetti si possono applicare ad altri contesti come hope, un enorme scatolone la cui destinazione fa ridere e ne riparleremo tra qualche anno, ammesso riescano a finirlo come il teatro. Purtroppo come ribadisco spesso, senza nulla di personale, siamo amministrati da gente che non ha alcuna esperienza di gestione, abituati a spendere soldi che cadono dall'alto senza sforzo, per questo non ne conoscono il valore, come chi ha esperienza d'impresa in ambiti competitivi o meglio chi ogni mattina si alza e va a lavorare in fabbrica duramente e per ragioni ovvie deve fare attenzione a fare tanto con poco, per poi vedere sprecate le proprie tasse

Grazie Ruffini di aver dato la conferma che a Empoli si poteva fare diversamente ed investire 12 milioni in altro modo che sicuramente non mancava, ad esempio nella polizia locale per rendere il territorio piu sicuro e vivibile.