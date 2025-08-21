Scompare il professor Sergio Mondillo, lutto nell'Aou Senese

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Sergio Mondillo, figura di riferimento della cardiologia italiana e internazionale, che ha dedicato la sua vita alla cura del paziente, alla ricerca e alla formazione di nuove generazioni di medici e cardiologi. Il professor Mondillo ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo e nella diffusione dell’ecocardiografia clinica, sempre intesa come strumento al servizio del paziente. È stato coordinatore nazionale del gruppo di studio di Ecocardiografia della Società Italiana di Cardiologia e presidente della sezione Tosco-Umbra della stessa Società, contribuendo in modo determinante alla crescita e al consolidamento della disciplina. Direttore della UOC Cardiologia Universitaria e per tredici anni Direttore della Scuola di Cardiologia dell’Università di Siena, ha formato generazioni di cardiologi, promuovendo una ricerca scientifica di alto livello in molteplici ambiti, dall’ecocardiografia allo scompenso cardiaco avanzato, fino alla cardiologia sportiva e preventiva. Autore di oltre 350 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, è stato relatore in centinaia di congressi nazionali e internazionali e responsabile scientifico di corsi di ecocardiografia sin dagli albori della metodica fino agli sviluppi più innovativi. Con grande impegno civile ha dato impulso al progetto “Siena città cardioprotetta”, favorendo l’installazione di defibrillatori automatici in vari punti della città per la sicurezza dei cittadini. Verrà ricordato con affetto non solo per la sua competenza e leadership, ma anche per la sua estrema disponibilità nei confronti di pazienti, familiari e colleghi, e soprattutto per la sua umanità, sempre presente sia nelle scelte cliniche che nell’impegno didattico. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità cardiologica e scientifica, ma anche in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, collaborare con lui e raccoglierne l’insegnamento. La direzione aziendale e tutto l’ospedale si stringono intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

