Al via la campagna iscrizioni del Piaggione Villanova

L’A.S.D. Piaggione Villanova apre la campagna iscrizioni per la nuova stagione sportiva. A partire da settembre, la società calcistica di Villanuova propone un mese gratuito di attività per tutti i nuovi iscritti, con prove aperte dedicate ai bambini e ragazzi nati dal 2014 al 2021.
Gli allenamenti si svolgeranno al campo sportivo di Villanuova, in via Piovola a Empoli. Per i bambini dai 6 anni in poi sarà necessario il certificato medico.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il direttore sportivo Luca (324 7489096) o la segreteria con Ivana (371 1177347).
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Basket
Sport
19 Agosto 2025
Prende ufficialmente il via la stagione dell'Use Computer Gross. Coach Luca Valentino ed il suo staff hanno dato appuntamento a tutti per mercoledì 20 agosto alle 18 al Pala Sammontana I [...]
Basket
Basket
19 Agosto 2025
Tre conferme ed una novità nell’infermeria biancorossa che riveste da sempre un ruolo importante nella stagione delle prime squadre e del settore giovanile. La prima conferma è quella del dottor [...]
Empoli
Cronaca
15 Agosto 2025
Lutto in casa Empoli, per la prematura scomparsa di Sergio Biliotti, classe 1951, nato a Scandicci, che con la maglia azzurra aveva disputato ben 263 incontri e segnato 9 reti [...]
<< Indietro