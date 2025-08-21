'Spazio Vuoto': il networking che diventa occasione di rinascita

Celebrare cinque anni di attività guardando al futuro. È con questo spirito che il coworking Il Grade Yeah organizza “Spazio Vuoto”, evento di networking in programma sabato 20 settembre, dalle ore 16:30, presso la sede di via della Pescaia 9A.
Un appuntamento pensato per riflettere sul significato del vuoto che i cambiamenti portano con sé: un bivio tra immobilismo e possibilità di crescita. L’evento punta a raccontare come sostenibilità e inclusione possano trasformarsi in un motore di cambiamento concreto per la comunità.
Il cuore del programma sarà un momento di talk, con alcune delle realtà più innovative della Toscana:
Rifò, con il fondatore Nicolò Cipriani, che ha costruito un’impresa etica e circolare, alternativa al fast fashion.
Fody, rappresentata dal CEO Luca Freschi, che trasforma scarti tessili in prodotti e favorisce l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà.
Sheep Italia, con Anna Tarocchi e Paola Battaglieri, impegnate nella realizzazione di coperte solidali destinate a chi vive ai margini.
Dopo i talk, spazio al networking conviviale con un buffet che offrirà piatti vegani, preparati da Ippoasi, associazione che tutela animali vittime di abusi, e proposte tradizionali. Sarà inoltre possibile degustare le birre artigianali del birrificio toscano Aires.
L’ingresso è gratuito, ma è consigliata l’iscrizione online su Eventbrite.
