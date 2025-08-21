Temporali forti, allerta gialla in gran parte della regione

Ancora instabilità a caratterizzare la giornata di oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti sulle zone centro-occidentali, costa e isole valido dalle ore 20 di oggi fino alle 8 di domani.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo
