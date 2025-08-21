Tenta di rubare al Conad di Ponzano, viene visto e affrontato dal personale. Interviene polizia

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Momenti concitati questo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, al Conad di via Ponzano a Empoli. Intorno all'ora di pranzo un giovane, di origine straniera, è entrato nel supermercato e avrebbe iniziato a riempire lo zaino con cibo e vari articoli, tra cui alcune bistecche.

Il responsabile del negozio avrebbe visto il ragazzo mettere gli articoli nello zaino e lo ha affrontato. Ne è nato un parapiglia tra i due con il ragazzo che appariva molto agitato.

Sul posto è stato richiesto l'intervento della polizia. Il ladro si è allontanato per poi ritornare più volte, urlando contro gli addetti del punto vendita. Da quanto appreso non sarebbe la prima volta che l'uomo crea problemi e prova a rubare nello stesso supermercato.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
21 Agosto 2025

Multiutility, i Movimenti per l’Acqua in difesa di TPE: "Comitato indipendente, accuse per screditare"

Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua, "da sempre impegnato in difesa dell'acqua e dei beni comuni e promotore del referendum del 2011 che coinvolse 27 milioni di italiani", esprime [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
17 Agosto 2025

Tamponamenti a catena in Fi-Pi-Li tra Ginestra e Empoli, e nel Cuoio. Feriti lievi

Code e rallentamenti questo pomeriggio fin Fi-Pi-Li dove si sarebbero verificati una serie di tamponamenti a catena intorno alle ore 17 tra più veicoli nel tratto tra Ginestra Fiorentina e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina