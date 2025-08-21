Tenta di rubare al Conad di Ponzano, viene visto e affrontato dal personale. Interviene polizia

Momenti concitati questo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, al Conad di via Ponzano a Empoli. Intorno all'ora di pranzo un giovane, di origine straniera, è entrato nel supermercato e avrebbe iniziato a riempire lo zaino con cibo e vari articoli, tra cui alcune bistecche.

Il responsabile del negozio avrebbe visto il ragazzo mettere gli articoli nello zaino e lo ha affrontato. Ne è nato un parapiglia tra i due con il ragazzo che appariva molto agitato.

Sul posto è stato richiesto l'intervento della polizia. Il ladro si è allontanato per poi ritornare più volte, urlando contro gli addetti del punto vendita. Da quanto appreso non sarebbe la prima volta che l'uomo crea problemi e prova a rubare nello stesso supermercato.

