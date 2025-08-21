Truffe del falso carabiniere, tre denunce a San Marcello Piteglio

Cronaca San Marcello Piteglio
Con la tecnica del finto carabiniere erano riusciti a truffare delle persone e farsi dare dei soldi. Tre individui sono stati denunciati dai carabinieri a San Marcello Piteglio.

Nel primo caso la vittima è stata una persona di 49 anni. Un uomo si è presentato come maresciallo e ha contattato la vittima usando un numero fisso corrispondente a quello del comando di San Marcello. Il truffatore ha informato la vittima dell'esistenza di una vasta operazione antifrode riguardante i conti correnti postali, convincendola a trasferire i propri risparmi su un conto definito sicuro. Il tutto per un danno di 23.500 euro.

Nel secondo caso una persona di 64 anni ha ricevuto un sms riguardo una presunta transazione in uscita dal proprio conto, con l'indicazione di un'utenza cellulare da contattare per eventuale disconoscimento dell'operazione. Dopo aver contattato il numero indicato, la vittima è entrata in comunicazione con un uomo che si è finto un maresciallo. Questi l'ha indotta a eseguire bonifici per prevenire la clonazione delle proprie carte di debito/credito e la conseguente perdita dei risparmi. Successivamente, la persona offesa ha ricevuto una seconda telefonata da un numero fisso corrispondente a quello del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, durante la quale un altro uomo, presentatosi come appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha confermato l'identità del presunto maresciallo della prima conversazione, convincendo definitivamente la vittima a eseguire i bonifici richiesti. Il danno ammonta a euro 9.900.

