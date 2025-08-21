Appuntamento a San Miniato per visitare la Rocca al tramonto

Martedì 26 agosto appuntamento con la 'Golden Hour' organizzata da CoopCulture alla Torre di Federico II , una visita speciale al tramonto caratterizzata dalla proposta dibrani musicali lungo il percorso, che insieme al racconto della guida contribuiranno a fare immergere i partecipanti in un’atmosfera magica, un viaggio a ritroso nel tempo fino al Medioevo e non solo, gran finale con assaggio di vini locali e aperitivo a cura dell'azienda agricola Beconcini Wine.
Ritrovo alle 19 in Piazza del Duomo da dove inizierà il percorso di ascesa fino al prato della Torre di Federico II, per poi concludersi sulla sommità del monumento al tramonto. Un'occasione per scoprire la storia della città medievale, il suo rapporto con l’Imperatore svevo ed il nesso con Dante Alighieri che nel canto XIII della Divina Commedia rende protagonista Pier Della Vigna imprigionato proprio nella Torre di San Miniato.
Biglietto intero a 10 euro comprensivo di degustazione, biglietto a 8 euro per ragazzi tra i 10 e i 18 anni senza degustazione, gratuito fino ai 9 anni. Info e prenotazioni sul sito CoopCulture al link https://bit.ly/RoccaGolden, viatelefono al numero 3453038991 o via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it
Giovedì 11 settembre la rassegna prosegue all'area archeologica di San Genesio da poco riaperta con inizio alle 19 davanti all’oratorio da dove partirà il percorso di visita delle adiacenze ed ai resti dell'antico borgo di Vico Wallari, importante tappa lungo la Via Francigena. Un’archeologa introdurrà la storia del sito nelle varie epoche, dall’antichità fino al medioevo e illustrerà lo scavo ai partecipanti, concludendo la visita nell’antiquarium, biglietti al link https://bit.ly/GenesioGolden
