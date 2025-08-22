A rischio per 'problemi ordine pubblico' il concerto di Lucio Corsi a Porto Ercole

È a rischio lo speciale concerto di Lucio Corsi previsto il 27 agosto a Porto Ercole, dove il cantautore maremmano avrebbe dovuto esibirsi su un peschereccio ormeggiato davanti al molo. La Prefettura deciderà lunedì se autorizzare l’evento, dopo i dubbi emersi in sede di coordinamento con Comune e forze dell’ordine. A preoccupare sono i possibili problemi di ordine pubblico: l’iniziativa, pensata come sorpresa e omaggio gratuito alla comunità, potrebbe richiamare migliaia di persone in un luogo con capienza molto limitata. Previsti anche maxischermi per consentire la visione da piazza Santa Barbara. Corsi avrebbe dovuto suonare in acustico insieme a Tommaso Ottomano e a un quartetto d’archi.

