'Bambini in Fiera': tre giorni di spettacoli e fantasia all’Antica Fiera di Lastra

Dal 29 al 31 agosto 2025 il Giardino delle Mura ospiterà un cartellone ricchissimo di appuntamenti: dalla Compagnia Nata Teatro con I quattro musicanti di Brema alla Compagnia Follemente con La valigia dei sogni, passando per l’energia di Rodolfo Bandiera Sciò e le narrazioni poetiche di Storie d’acqua. Non mancherà Cinelù, cinema fantastico di giochi e suoni che accompagnerà bambini e famiglie per tutta la durata della rassegna. Tutti gli eventi, pensati per regalare momenti di fantasia e meraviglia ai più piccoli, sono a ingresso gratuito.

Lastra a Signa, venerdì 22 agosto 2025 - La rassegna, curata dall’Associazione Mascarà – Teatro popolare d’arte e inserita all’interno della 244ª edizione dell’Antica Fiera di Lastra, organizzata dal Comune di Lastra a Signa, animerà il Giardino delle Mura trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto con “Bambini in Fiera”, in programma tra una settimana, da venerdì 29 a domenica 31 agosto 2025.

Tre giornate interamente dedicate ai più piccoli, con spettacoli, racconti e giochi che uniscono arte, musica e fantasia, offrendo a bambini e famiglie un’occasione speciale di divertimento e condivisione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma prende il via venerdì 29 agosto con Cinelù – cinema fantastico di giochi e suoni (ore 19), seguito da Storie d’acqua – Il filo invisibile di una goccia (ore 20:30) e, in chiusura di serata, I quattro musicanti di Brema. La vera leggenda del rock’n’roll della Compagnia Nata Teatro (ore 21).

Sabato 30 agosto torna Cinelù (ore 18), a cui seguiranno Storie d’acqua – Gli abitanti delle profondità (ore 20:30) e lo spettacolo Rodolfo Bandiera Sciò (ore 21).

La rassegna si conclude domenica 31 agosto con un pomeriggio dedicato alle famiglie: Cinelù alle ore 17, Storie d’acqua – Alla scoperta del deserto alle ore 18:30 e, per chiudere, La valigia dei sogni della Compagnia Follemente alle ore 19.

“Con Bambini in Fiera desideriamo regalare ai più piccoli e alle loro famiglie momenti di magia e stupore in un contesto unico e storico come l’Antica Fiera di Lastra” – sottolineano gli organizzatori dell’associazione “Tre giorni in cui il teatro diventa occasione di incontro, crescita e comunità.”

Programma completo di Bambini in Fiera: https://teatropopolaredarte.it/bambini-in-fiera-lastra-a-signa/

Programma completo dell’Antica Fiera di Lastra: https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/wp-content/uploads/2025/08/FieraLastra2025_pieghevole.pdf

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa

