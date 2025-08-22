Chi va al Beat ha il biglietto ridotto per i Musei di Empoli

L’undicesima edizione del “Beat festival” è ormai alle porte. I ‘beaters’ sono pronti a trascorrere serate indimenticabili nello splendido parco di Serravalle. Quando? Dal 28 agosto al 7 settembre 2025. Un’occasione che diventa esperienza anche per godere della bellezza dei Musei di Empoli grazie a una iniziativa di promozione culturale che torna per il secondo anno.

Durante il festival per chi ha acquistato i biglietti dei concerti, presentando la matrice del biglietto si potranno visitare il Museo del Vetro di Empoli e il Museo della Collegiata di Sant’Andrea a prezzo ridotto.

Il biglietto per un solo museo sarà ridotto a 3 euro (anziché 5 euro e quello cumulativo che li comprende entrambi sarà ridotto a 6 euro (anziché 8 euro). Ricordiamo che entrambi i musei saranno aperti, come di consueto, dalle 10 alle 18 tutti i giorni, tranne il lunedì.

“Questa iniziativa rafforza l’attrattiva di Empoli, offrendo a chi partecipa al Beat Festival la possibilità di scoprire anche i musei cittadini con riduzioni dedicate - afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. Un legame tra musica, cultura e territorio che arricchisce l’esperienza dei visitatori”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa