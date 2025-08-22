Caso di Dengue a Prato in paziente rientrato dall’India

Un caso di Dengue è stato segnalato a Prato in un paziente rientrato dall’India lo scorso 15 agosto. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale cittadino, ma le sue condizioni non destano preoccupazione, informa l’Asl Toscana Centro.

Subito dopo la conferma della malattia, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha avviato un’inchiesta epidemiologica per ricostruire gli spostamenti del paziente, che ha soggiornato solo in due abitazioni private. In collaborazione con il Comune di Prato, è stato predisposto un intervento di disinfestazione nelle aree circostanti gli alloggi frequentati.

La Dengue è una malattia virale tipicamente da importazione, non endemica in Italia. La Regione Toscana ha reso disponibile un vaccino contro la Dengue per i cittadini che si recano nei centri di medicina dei viaggi.