Cerrino d'Oro a tre realtà sportive di Cerreto Guidi

Il “Cerrino d’Oro” è stato istituito nel 1997 da Sergio Brotini e viene attribuito ogni anno nei giorni del Settembre Cerretese. Assegnato dalla Pro Loco, il riconoscimento viene consegnato a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, della solidarietà e dello sport. E quest’anno sarà proprio lo sport a caratterizzare la premiazione.

Il “Cerrino d’oro 2025” verrà infatti consegnato a Real Cerretese, Cerretese Pallavolo e Polisportiva Basket Cerretese per aver contribuito ad elevare il nome di Cerreto Guidi e a diffonderne l’ immagine. A parte gli indiscutibili risultati agonistici che le hanno visto protagoniste anche nell’ultima stagione, la ragione più autentica che sottende al premio è l’impegno profuso dalle tre società per la valorizzazione dello sport, aggregando un numero notevole di giovani praticanti.

Il premio verrà consegnato nel corso di una cerimonia in programma Martedì 2 Settembre alle ore 21,30, sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Alla consegna del “Cerrino d’Oro” interverranno la Sindaca Simona Rossetti e il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa