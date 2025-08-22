Convocata la prossima seduta del Consiglio comunale a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 27 agosto 2025, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su rimodulazione ore educativa e rischio d’impresa per gli educatori.

3.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sull’apertura degli Urp di frazione nelle località di Villanova, Monterappoli, Ponte a Elsa e Casenuove.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su ritardi nei rinnovi dei certificati di prevenzione incendi di edifici comunali – motivazioni, conseguenze e utilizzo delle strutture nonostante la scadenza dei CPI.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su rendicontazione delle spese sostenute dal Comune e dall’associazione organizzatrice in relazione alla manifestazione “Empoli città del Natale” 2024-2025.

6.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su Green Bar.

7.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli –

Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su trasporto sostitutivo per interruzione servizio ferroviario nella tratta Empoli – Granaiolo per bonifica dei terreni da ordigni bellici.

8.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su maleodoranze ad Avane-Pagnana-Santa Maria.

9.Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027.

10.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 14/04/2025. Approvazione.

11.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2025. Approvazione.

12.Verbale della seduta del consiglio comunale n. 5 del 08/05/2025. Approvazione.

13.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su applicazione riduzione retta e mensa nidi d’infanzia e asili nido in caso di assenza per malattia prolungata dei bambini.

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su apertura sportello informativo comunale relativo alle agevolazioni sulle bollette dell’energia elettrica per i soggetti vulnerabili.

15.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su superare l’emergenza per prevenire dissesto idrogeologico e rischio idraulico nel territorio.

16.Mozione presentata dai gruppi consiliari buongiorno Empoli – Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centrodestra per Empoli per la modifica del Regolamento comunale sull’istituto del Referendum.

17.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su adesione alla Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri.

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti.

19.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare per il rispetto della parità di genere nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Toscana Medio Valdarno.

20.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per istituzione del “Palio delle contrade” – Torneo cittadino sportivo e culturale per la promozione della coesione sociale, dello sport e delle tradizioni locali.

21.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una strada, piazza o luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli.

22.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per valorizzazione del canile e del gattile comunale di Empoli attraverso progetti innovativi di Dogsharing e Catsharing ispirati al modello Hundelieb.

23.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari gruppo Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli adesione alla “Rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese. Per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su interruzioni delle collaborazioni con il Governo e con Enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania.

25.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli.