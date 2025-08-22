DiVin Boccaccio, una serata stellata tra vino, arte e premi

La suggestiva cornice di Calici di Stelle DiVin Boccaccio, oltre al successo delle degustazioni offerte dalle cantine autoctone, ha ospitato anche le selezioni e le cerimonie di premiazione delle prime edizioni del: Wine Art Contest, vinto da Elisa Puccioni, dal premio enologico DiVin Boccaccio, del riconoscimento di merito al miglior vino di Certaldo e dell'assegnazione dell'investitura del Camporaiolo d'Oro.

Una serata ricca di emozioni, dedicata alla celebrazione dell'originalità artistica e dell'eccellenza enologica.

Le 30 cantine presenti alla rassegna sono state riconosciute con un attestazione di merito per la qualità dei loro vini e sono state selezionate e valutate da una giuria composta dagli stessi produttori o loro delegati e presieduta dall'esperto rappresentante di Assoenologi Andrea Pizzolato e Chiara Bartolozzi per la sezione delle autoproduzioni

Le valutazioni effettuate hanno portato alla consegna dei seguenti riconoscimenti:

Premio Enologico DiVin Bocaccio alla Cantina Villa il Pozzo

Menzione di Merito Miglior Vino Autoctono alla Cantina Sotto Il Masso

Riconoscimento del Camporaiolo d'Oro a Pasqualetti Gianpaolo per la sezione di valenza storica-rurale delle autoproduzioni per autoconsumo

La serata, caratterizzata da un'atmosfera elegante e conviviale, con tanta partecipazione ed ha visto la presenza dell'Assessora Comunale Romina Renzi che insieme ad Elisabetta Bardi e Alessio Berni rispettivamente Presidente e Segretario dell'Associazione Terra di Valdelsa, hanno consegnato gli esclusivi premi ai vincitori offerti dalla ditta Fara Vetrerie, dal laboratorio artigianale di ceramica Artesia di Cinzia Orsi.

L'evento ha rappresentato un importante momento di networking e di scambio tra produttori, esperti e appassionati ed ha sancito l'inizio di un percorso meritocratico e collaborativo tra i produttori del comprensorio valdelsano.

Fonte: Terra di Valdelsa

