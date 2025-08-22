Empoli accoglie la Thames Youth Orchestra per il gran finale di 'Empoli Europa Musica e Danza 2025'

Attualità
Lunedì 25 agosto alle ore 21, il Chiostro della Collegiata di S. Andrea di Empoli ospiterà il concerto conclusivo del ciclo “Empoli Europa Musica e Danza 2025”, con la prestigiosa partecipazione della Thames Youth Orchestra di West London (UK), diretta da Simon Ferris.

Settanta giovani musicisti londinesi si esibiranno in un repertorio che spazia dai classici inglesi – tra cui Elgar, Vaughan Williams e Arnold – fino ai grandi capolavori del XIX secolo. Un appuntamento pensato per il grande pubblico e caratterizzato dalla qualità e dall’energia dei giovani interpreti.

Il ciclo, iniziato il 28 maggio, ha portato a Empoli orchestre e cori giovanili del Regno Unito, accompagnati da interventi di danza a cura dell’Art de la Danse, una peculiarità che ha distinto questa edizione.

L’A.S.D. Harmonìa Musica e Danza, da anni promotrice di collaborazioni con realtà musicali giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio e Svizzera, valorizza il territorio empolese attraverso la sinergia con l’Amministrazione comunale.

L’ingresso all’evento è gratuito.

