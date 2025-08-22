Farmaci israeliani 'buttati', FP CGIL Toscana Sud Est: "Disgustati dalla gogna mediatica"

La FP CGIL di Area Vasta Toscana Sud Est esprime vicinanza e solidarietà alle due professioniste che in una struttura della Usl Toscana Sud Est hanno effettuato "un gesto simbolico di boicottaggio di una azienda farmaceutica che sostiene e finanzia direttamente l'esercito israeliano".

Un gesto di civiltà da parte di lavoratrici che avendo giurato di difendere la vita umana non possono far parte di una catena che la nega: a Gaza si sono perse oltre 60.000 vite umane in un conflitto volto alla cancellazione di un intero popolo.

Siamo disgustati dalla gogna mediatica organizzata contro queste due lavoratrici in una strategia di criminalizzazione del dissenso tanto cara alla destra locale e nazionale: mentre il nostro Governo non prende posizione contro la guerra ed il massacro a salvare la dignità del nostro Paese sono proprio le iniziative spontanee dei lavoratori come quella dei portuali di Genova o quella della rete dei sanitari per la pace.

In questi anni la FP CGIL ha messo in atto ogni iniziativa a difesa della dignità umana calpestata quotidianamente nella Striscia di Gaza e per la fine immediata degli attacchi contro la popolazione civile. Quanto sta avvenendo in questi mesi impone a tutte e tutti di attivarci quanto possibile in ogni percorso di mobilitazione che possa sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e chiedere ai governi nazionali di attivarsi per contrastare le azioni del Governo Israeliano e fermare la catastrofe umanitaria in corso a Gaza. Per questo, come sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, sosteniamo la Giornata Nazionale di Digiuno promossa per il 28 agosto, per chiedere l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari che consentano la fornitura di aiuti alimentari e di assistenza sanitaria in piena sicurezza alla popolazione.

FP CGIL di Area Vasta Toscana Sud Est

Notizie correlate