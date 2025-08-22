Farmaci israeliani 'buttati', FP CGIL Toscana Sud Est: "Disgustati dalla gogna mediatica"

Politica e Opinioni Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

La FP CGIL di Area Vasta Toscana Sud Est esprime vicinanza e solidarietà alle due professioniste che in una struttura della Usl Toscana Sud Est hanno effettuato "un gesto simbolico di boicottaggio di una azienda farmaceutica che sostiene e finanzia direttamente l'esercito israeliano".

Un gesto di civiltà da parte di lavoratrici che avendo giurato di difendere la vita umana non possono far parte di una catena che la nega: a Gaza si sono perse oltre 60.000 vite umane in un conflitto volto alla cancellazione di un intero popolo.

Siamo disgustati dalla gogna mediatica organizzata contro queste due lavoratrici in una strategia di criminalizzazione del dissenso tanto cara alla destra locale e nazionale: mentre il nostro Governo non prende posizione contro la guerra ed il massacro a salvare la dignità del nostro Paese sono proprio le iniziative spontanee dei lavoratori come quella dei portuali di Genova o quella della rete dei sanitari per la pace.

In questi anni la FP CGIL ha messo in atto ogni iniziativa a difesa della dignità umana calpestata quotidianamente nella Striscia di Gaza e per la fine immediata degli attacchi contro la popolazione civile. Quanto sta avvenendo in questi mesi impone a tutte e tutti di attivarci quanto possibile in ogni percorso di mobilitazione che possa sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e chiedere ai governi nazionali di attivarsi per contrastare le azioni del Governo Israeliano e fermare la catastrofe umanitaria in corso a Gaza. Per questo, come sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, sosteniamo la Giornata Nazionale di Digiuno promossa per il 28 agosto, per chiedere l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari che consentano la fornitura di aiuti alimentari e di assistenza sanitaria in piena sicurezza alla popolazione.

FP CGIL di Area Vasta Toscana Sud Est

Notizie correlate

Arezzo
Politica e Opinioni
18 Agosto 2025

Maltratta la madre disabile anche in ospedale, arrestato 37enne

Un professionista aretino di 37 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre, 65enne disabile, anche durante il suo ricovero all’ospedale Santa Margherita di Cortona. Le indagini, coordinate [...]

Toscana
Politica e Opinioni
30 Luglio 2025

Guardia medica pediatrica, ok dal Consiglio regionale. Sostegni (Pd): "Toscana capofila in Italia"

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità la proposta di legge "Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. Modifiche alla legge regionale 40/2005", promossa dai Comuni di Anghiari, [...]

Toscana
Politica e Opinioni
11 Luglio 2025

Sabrina Di Milo nominata Responsabile Regionale di Azzurro Donna Toscana

Il Coordinamento Regionale di Forza Italia Toscana annuncia con piacere la nomina di Sabrina Di Milo a Responsabile Regionale di Azzurro Donna Toscana, come comunicato nella lettera ufficiale del Segretario [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina