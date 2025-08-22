Giani promulga la legge sulle morti cardiache improvvise nei giovani

Il presidente della Regione Toscana ha promulgato oggi la legge regionale, prima in Italia, per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani.

La legge punta a prevenire eventi tragici attraverso la sensibilizzazione e la diagnosi precoce di condizioni a rischio; la sua strategia è basata su screening cardiologici nelle scuole, su corsi di rianimazione e diffusione dei defibrillatori.

“Con questa legge - è il commento del presidente Giani - la Toscana sceglie di agire con prevenzione, screening e attenzione, perché la salute dei giovani è il bene più prezioso da difendere. Si tratta di una battaglia importantissima, che tocca da vicino tante famiglie e che riguarda il futuro dei nostri ragazzi. Sono convinto che con gli screening capillari e con tutte le altre iniziative previste dalla legge faremo passi avanti importanti per prevenire questi terribili drammi”.

La legge era stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana nelle settimane scorse.

Tra i punti centrali della nuova normativa: l’istituzione di un Registro regionale sulla morte cardiaca improvvisa giovanile che consenta di raccogliere tutti i casi di morte improvvisa e di arresto cardiaco rianimato, un piano di identificazione precoce delle patologie cardiologiche nelle scuole superiori; l’attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole secondarie, rivolti sia al personale scolastico sia agli studenti; l’adozione di misure per la diffusione e la gestione corretta dei defibrillatori automatici esterni con la mappatura del territorio regionale e la messa in opera di una app che consenta al soccorritore la localizzazione immediata del DAE più vicino; infine il varo di una commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa.

Fonte: Regione Toscana

