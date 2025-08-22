Grave incidente tra monopattino e auto a Cecina: 30enne in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Palazzaccio, frazione di Cecina, coinvolgendo un monopattino e un’autovettura. Il conducente del monopattino, un uomo di 30 anni, ha riportato traumi importanti, tra cui un trauma cranico commotivo, ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Pisa dal personale del 118.

La conducente dell’auto, una donna di 43 anni, ha riportato ferite lievi ed è stata portata all’ospedale di Cecina per accertamenti. La polizia municipale è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi leggeri come i monopattini, sempre più diffusi nelle strade urbane.