Il BioCardioLab festeggia 10 anni, Giani: "Una delle perle della Toscana della sanità"

Il BioCardioLab, laboratorio di bioingegneria dell’ospedale del Cuore a Massa, festeggia 10 anni di attività e celebra il traguardo con l’apertura di nuovi spazi. All’inaugurazione delle due nuove sale attrezzate della struttura di Fondazione Monasterio, centro di ricerca del servizio sanitario regionale, nella mattina di oggi, venerdì 22 agosto, ha preso parte il presidente della Regione Eugenio Giani, che insieme all’assessore al Diritto alla salute Simone Bezzini ha portato il suo saluto al direttore generale di Monasterio Luciano Ciucci, alla direttrice dell’unità operativa complessa di Bioingegneria Simona Celi e agli operatori del presidio.

“Dieci anni di successi, dieci anni di risultati a livello nazionale e internazionale - ha commentato Giani -. Ringrazio il direttore Ciucci e tutti gli operatori perché quello portato avanti da Fondazione Monasterio è un lavoro continuo, che si pone l’obiettivo di uno sviluppo e una modernizzazione costanti, come si vede dall’ampliamento del BioCardioLab che oggi festeggiamo. Nata in ambito pediatrico, ormai Monasterio è punto di riferimento d'eccellenza per la cardiologia e la cardiochirurgia a tutto tondo. Qui non solo i pazienti usufruiscono di un servizio che è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale, ma si fa anche ricerca, ad alti livelli di professionalità. L’ospedale del Cuore con il suo laboratorio di bioingegneria è perciò una delle “perle” che la Toscana della sanità riesce ad offrire - ha sottolineato il presidente - e sono molto contento che tutto questo sia anche il frutto della convinzione che le idee “camminino sulle gambe degli uomini”. Qui infatti ci sono e vengono valorizzati professionisti che sono veramente il meglio che l'Italia possa esprimere”.

“Oggi celebriamo dieci anni del laboratorio di bioingegneria che è uno strumento fondamentale per far crescere la qualità delle prestazioni e la sicurezza delle cure - ha affermato l’assessore Bezzini - La tutela del diritto alla salute infatti ha bisogno anche di innovazione e ricerca, perché senza di esse non è possibile migliorare la qualità dell’assistenza, che è il fattore primario che i cittadini toccano con mano quando hanno bisogno di una presa in cura da parte del sistema sanitario. La Fondazione Monasterio è un soggetto d'avanguardia nella capacità di tenere assieme questi tre elementi: ricerca, innovazione e qualità dell’assistenza. Gli spazi del BioCardioLab ulteriormente qualificati consentiranno di sviluppare ancora di più questa sinergia”.

Nato nel 2015 come laboratorio interdipartimentale, il BioCardioLab si occupa di stampa 3D, simulazione numerica e sperimentale e di intelligenza artificiale applicata alla cardiologia e alla cardiochirurgia, adulte e pediatriche. Le due nuove sale inaugurate oggi, che nei prossimi mesi saranno oggetto di ulteriori interventi per migliorarne l’efficienza sismica ed energetica, sono grandi oltre 45 metri quadri ciascuna ed ospitano attrezzature ad alto contenuto tecnologico.

“Il BioCardioLab - ha spiegato il direttore generale di Fondazione Monasterio Luciano Ciucci - è la sintesi di ciò che siamo: multidisciplinarietà e ricerca applicata alla clinica, con medici e ingegneri che lavorano a fianco con un unico obiettivo, quello di garantire la migliore risposta di cura al paziente. Questi nuovi spazi assicureranno al BioCardioLab strutture e ambienti in grado di valorizzarne al massimo le competenze e le potenzialità”.

Negli anni le attività del laboratorio si sono sempre più integrate con la clinica, con la nascita di una sezione dedicata alla stampa 3D e alla creazione di modelli fisici del cuore dei pazienti - grandi e piccini - e del loro sistema cardiovascolare: con un macchinario creato interamente nel laboratorio, gli ingegneri riescono a riprodurre cuore, flussi sanguigni, pressione e tessuti dei vasi del singolo paziente consentendo una dettagliatissima preparazione dell’intervento, offrendo la possibilità di scegliere il migliore approccio e di conseguenza ridurre i rischi, in una interconnessione strettissima tra clinica e ricerca. Per diminuire ulteriormente i tempi di risposta e migliorare l’attività di simulazione, negli ultimi 5 anni il BioCardioLab ha inoltre dedicato una sua sezione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata alle immagini biomedicali dei pazienti, come tac e risonanza magnetica.

“Sono felicissima di aver contribuito a dare concretezza alla mission di Monasterio, lavorando ogni giorno per la ricerca applicata alla clinica - spiega Simona Celi, direttrice dell’unità operativa complessa di Bioingegneria -. Oggi festeggiamo un traguardo importante, frutto di una visione e di un lavoro condiviso. Grazie alla direzione generale che ha sostenuto il progetto dal primo giorno, grazie al dottor Sergio Berti con cui ho cominciato la mia esperienza in Monasterio, a tutti i clinici e sanitari che lavorano fianco a fianco con noi.

E mi piace ricordare e ringraziare - conclude Celi - tutti gli studenti e i collaboratori che hanno contribuito alla crescita del BioCardioLab e, soprattutto, a chi ha scelto, come me e con me, di dedicare il proprio impegno, competenza e tanta passione al BioCardioLab: senza di loro non saremmo quello che siamo”.

Il laboratorio conta su una squadra di 10 professionisti ed è diventato un centro internazionale di ricerca e formazione. In un decennio di attività ha accolto e formato oltre 100 persone tra tesisti, dottorandi e specializzandi di diverse università italiane, oltre a giovani ingegneri provenienti da Francia, Spagna, Grecia e Svizzera. Vanta inoltre collaborazioni con aziende internazionali, università europee e statunitensi e con la Food and Drug Administration statunitense.

Riconosciuto dal Joint Research Center dell’Unione Europea, ha contribuito alla stesura del report sui metodi alternativi alla sperimentazione animale in ambito cardiovascolare e, negli anni, ha vinto numerosi progetti regionali, nazionali ed europei. Tra questi, due progetti nazionali che nel 2016, dopo appena un anno di attività, hanno permesso al BioCardioLab di rafforzare gli organici ed investire in tecnologia e, nel 2020, il prestigioso Meditate Marie Curie, finanziato dell’Unione Europea per la formazione dottorale e post-dottorale.

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio è un Centro di Ricerca del Servizio Sanitario Regionale, Ente Pubblico Specialistico, ai sensi della Legge Regione Toscana n. 85 del 2009.

La Fondazione è stata istituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana per la gestione e lo sviluppo delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca medica di sanità pubblica, svolte dall’Istituto di Fisiologia Clinica CNR.

Fonte: Regione Toscana

