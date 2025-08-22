Inseguimento da film a Pisa per Ferragosto, due arresti

Notte movimentata quella di Ferragosto a Pisa, dove i Carabinieri hanno fermato due uomini di 31 e 41 anni dopo un inseguimento spericolato tra la città e la FI-PI-LI. Tutto è iniziato quando una pattuglia ha notato un’auto a fari spenti: alla vista dei militari il conducente ha accelerato, dando il via a una fuga ad alta velocità tra superstrada e strade secondarie. L’auto ha speronato due “gazzelle” dell’Arma prima di essere bloccata in un cantiere a Stagno nord, nel Livornese. I fuggitivi hanno tentato anche la resistenza a piedi, ma sono stati immobilizzati con l’uso dello spray al peperoncino. Sequestrato il veicolo, privo di assicurazione. Il 31enne alla guida è finito ai domiciliari, mentre per l’altro uomo non sono state disposte misure cautelari.

