"Le fogne di via Citornella senza manutenzione": la denuncia di Testai (FI)

“Da mesi, se non anni, le fogne di via Citornella non ricevono manutenzione”: lo denuncia il capogruppo di Forza Italia Simone Testai, a seguito di un sopralluogo effettuato il 20 agosto dopo le segnalazioni dei cittadini preoccupati per l’allerta meteo. Testai evidenzia ostruzioni di fango e detriti che riducono di metà la sezione delle condotte, con rischio allagamenti alle abitazioni. Per chiarire le responsabilità – Comune o Acque – è stata presentata un’interrogazione comunale, affinché chi deve intervenire si assuma le proprie responsabilità.

A seguito di segnalazioni di cittadini preoccupati per l'allerta meteo e le condizioni delle fognature comunali, mercoledì 20 agosto ho effettuato un sopralluogo in via Citornella a Botteghe. Ho potuto constatare che le preoccupazioni erano fondate: nonostante la zona sia stata più volte soggetta a straripamenti del reticolo idraulico minore con allagamenti di alcune abitazioni, le fogne non hanno ricevuto la dovuta manutenzione e risultano ostruite per circa la metà della loro sezione.

Come evidente dalle foto, fango e detriti hanno ostruito gran parte delle condotte tombate che convogliano le acque meteoriche alle casse di esondazione poste oltre l'area PEEP non ancora completata. Comprendendo le preoccupazioni dei cittadini, ormai percepiti come abbandonati dalle istituzioni, ho predisposto un'interrogazione comunale per chiarire le responsabilità di questa situazione: Comune di Fucecchio o Acque. È necessario che chi deve intervenire si assuma le proprie responsabilità; non si può sempre imputare tutto ai cambiamenti climatici, anche se le precipitazioni assumono spesso carattere violento.



FI – Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

