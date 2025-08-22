Mostra del Chianti: si cerca una figura esperta del settore vitivinicolo

Il Sindaco di Montespertoli ha firmato l’avviso pubblico per la selezione di un esperto/a in materie vitivinicole che andrà a far parte del nuovo Comitato Mostra del Chianti.

“Cerchiamo una persona che possa contribuire al lavoro del comitato portando esperienza e professionalità. La Mostra del Chianti di Montespertoli è ormai un punto di riferimento per il mondo del vino e si vuole confermare sempre di più come luogo ideale per confronti sulle novità del settore. Quest’anno per esempio abbiamo ospitato con grande piacere una serata sui vini dealcolati.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Gli interessati possono inviare la propria candidatura corredata da specifico curriculum al protocollo del comune (protocollo@comune.montespertoli.fi.it) entro il 10 Settembre.

Il Comitato, nel suo complesso, sarà composto da i seguenti membri:

Sindaco/a;
Assessore/a con delega all'agricoltura;
Assessore/a con delega alla cultura e turismo;
Assessore/a con delega alle attività produttive;
Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani;
n. 1 consigliere/a di maggioranza;
n. 1 consigliere/a di minoranza:
n. 1 rappresentante delle associazioni che partecipano alla manifestazione;
n. 1 rappresentante delle aziende vitivinicole che partecipano alla manifestazione;
n. 1 rappresentante del Comitato delle Contrade di Montespertoli;
n. 1 rappresentante dell’Associazione Turistica Proloco;
n. 1 rappresentante dell'Associazione Viticoltori di Montespertoli;
n. 1 rappresentante dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli;
n. 1 rappresentante dell'Associazione Gruppo Novecento;
n. 1 esperto/a del settore vitivinicolo.
Per le nomine delle associazioni, delle aziende e dei gruppi politici l’Amministrazione Comunale ha già provveduto ad inviare formale richiesta a ciascuna realtà affinchè comunichi entro il 15 Settembre 2025 il proprio nominativo in modo che la Giunta Comunale possa procedere con la nomina.

Il Comitato si rinnoverà ogni anno e la partecipazione dei membri è gratuita e a titolo onorifico.

La 68^ Mostra del Chianti ha già messo in moto la sua organizzazione e da appuntamento a tutti per Sabato 30 Maggio 2026.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

