Muore a 65 anni Enio Franceschini, ex presidente del Moto Club Pontedera e volto del bar La Loggia

"Ciao Enio! Il Moto Club Pontedera si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Enio Franceschini

Sei stato un grande presidente del Club, traghettandolo in momenti difficili, sempre con passione e generosità". Con questo messaggio il Moto Club Pontedera annuncia la morte e ricorda Enio Franceschini, 65 anni, storico gestore del bar La Loggia e presidente fino al 2021 del Moto Club Pontedera che proprio nei vecchi locali del bar, chiuso nell'ottobre del 2023 dopo oltre 50 anni di attività, ha trovato la sua nuova sede.

"Come Motoclub abbiamo ereditato la sede del tuo Bar, luogo di riferimento per tutto il quartiere di For del Ponte e ti promettiamo che, con l 'aiuto dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco Matteo Franconi, manterremo quel luogo in tuo ricordo. Come Moto Club e come Pontedera Città dei Motori, mandiamo un grande abbraccio alla famiglia con le sentite condoglianze. Riposa in pace sincero amico", così in un post il Moto Club Pontedera.