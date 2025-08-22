Obbligo vaccinale, Giani: "Difenderlo è conquista di civiltà". Toscana tra i primi per copertura: 97%

La Toscana conferma il suo impegno nella difesa delle campagne di vaccinazione. "La Toscana è e continuerà a essere in prima linea nella difesa della salute pubblica. Siamo tra le regioni italiane con il più alto tasso di vaccinazione per tutte le tipologie previste dal calendario vaccinale", scrive il presidente Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alle regionali, sottolineando che "difendere l'obbligo vaccinale vuol dire difendere la salute di tutti". Il riferimento è ad alcune proposte in area Lega di rimozione dell'obbligo vaccinale.

Anche l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, evidenzia i risultati della regione: "La Toscana si colloca ai vertici nazionali, con una copertura del 97,33%, la più alta del Paese. Più alta è la copertura vaccinale, maggiore è la tutela della salute delle bambine e dei bambini". Bezzini lancia un monito: "Passi indietro nella tutela della salute pubblica non sono accettabili", e mette in guardia dalle "spintee regressive di una parte della maggioranza di governo che mette in discussione l'obbligo vaccinale per l'infanzia".

