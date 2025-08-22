Osservazioni sul Piano Strutturale Intercomunale, la posizione di Guazzini (Misto)

L'11 aprile 2024 il Comune di San Miniato ha adottato il nuovo Piano Strutturale Intercomunale con il Comune di Fucecchio, che verrà a sostituire il vigente Piano Strutturale comunale.

Il termine per la presentazione delle osservazioni al piano Strutturale Intercomunale adottato è scaduto in data 15 luglio 2024.

Pare ne siano state presentate 72, che dovranno essere discusse dal Consiglio Comunale, che dovrà votare un parere su ognuna di esse.

E' passato più di un anno, e di quelle 72 osservazioni non si è saputo niente

Un simile ritardo non si giustifica con le vicissitudini dell'Ufficio Urbanistica: è vero che c'è stata una mobilità fuori dall'ordinario di figure tecniche, e bisognerebbe domandarsi per quale ragione molti tecnici trovino più soddisfacente per la loro professionalità lavorare altrove piuttosto che a San Miniato; è vero anche che lo sdoppiamento avvenuto in questa fase del Settore 3 (Urbanistica e Attività Produttive) e del Settore 5 (Lavori Pubblici e Ambiente), non ha certo contribuito a rendere più produttivo il lavoro del settore. Ma è vero che per questioni di questo genere il Comune di San Miniato avrebbe potuto attingere alle risorse dell'Ufficio di Piano, condiviso con Fucecchio, il Comune che è partner di San Miniato nel percorso del Piano Strutturale Intercomunale.

Non si penserà mica di portare in approvazione le controdeduzioni a queste 72 osservazioni e i contributi di enti pubblici sul Piano Strutturale Intercomunale adottato a fine anno, magari insieme al DUP 2026-2028 e al Bilancio di Previsione per il 2026, facendo avere ai consiglieri comunali i testi delle osservazioni e delle controdeduzioni sette giorni prima?

Questo Sindaco, questa Giunta e quella precedente ci hanno abituato a modi di procedere come questi, evidentemente lesivi del ruolo e delle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale, ma questa volta ciò sarebbe intollerabile.

Presenteremo in Consiglio Comunale la proposta di uno scadenziario in vista del percorso di approvazione del Piano strutturale e delle questioni connesse, e in particolare della discussione di queste osservazioni: devono essere garantiti ai Consiglieri Comunali almeno due mesi di tempo per conoscere la documentazione e approfondire i problemi relativi.

Tanto più che il percorso per l'approvazione del Piano Strutturale adottato non può in alcun modo essere considerato un mero adempimento formale. Anche l'accordo di programma elaborato dalla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 12-13 ottobre prevede correzioni significative alla legislazione urbanistica in direzione di una maggiore attenzione alla limitazione del consumo di suolo e all'adeguamento all'emergenza climatica, che, secondo noi, dovrà portare alla riapertura della discussione su alcune scelte.

Si dovrà anche procedere all'avvio del Piano di Rigenerazione Urbana della frazione di Ponte a Egola-è indispensabile far partire le azioni relative al recupero delle aree di conceria dismesse, promuovendo, d'intesa con la Regione Toscana, un piano stralcio per le aree delle vecchie concerie: solo così, ad esempio, sarà possibile intervenire in tempi stretti sull'attuazione della delibera del Consiglio Comunale n.5 del 22/01/2025 che prevede la realizzazione di una nuova scuola media di Ponte a Egola all'interno delle volumetrie di una conceria dismessa da acquistare e ristrutturare secondo un progetto qualificato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Infine, siccome non crediamo più da tempo né alle favole né alle premesse dei programmi elettorali del Sindaco, non ci aspettiamo certo un percorso partecipativo in vista dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2026 e del DUP 2026-2028. Ma che entro il mese di Settembre siano rese pubbliche le linee del Bilancio Preventivo e ci sia un rendiconto sullo stato di attuazione del DUP, questo lo pretenderemmo.

Manola Guazzini - Gruppo Misto San Miniato

Notizie correlate