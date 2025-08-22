Entro la fine del 2025 arriverà il progetto esecutivo per Piazza Matteotti

Rigenerare, riqualificare e rinnovare. Questo è il mantra che l’attuale amministrazione comunale sta portando avanti per parchi, piazze e aree a verde esistenti affinché tornino a essere vissute con più serenità e fiducia, investendo sul decoro e la cura.

Un percorso avviato che proseguirà anche nei prossimi anni e che vede in questo momento un’altra piazza ‘attenzionata’ a cui gli empolesi sono molto legati: piazza Matteotti, “i giardini”.

Una delle piazze storiche di Empoli che l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha intenzione di rinnovare senza venir meno proprio a quell’impronta storica che le appartiene.

L’intervento di recupero di piazza Matteotti ha l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio pubblico inclusivo, privo di barriere architettoniche, sicuro e accessibile a tutte le categorie di utenti, valorizzando la componente storica della piazza e la sua ricchezza di elementi naturali. In continuità con gli altri interventi di riqualificazione degli spazi pubblici realizzati in questi anni nel centro storico cittadino, il progetto promuoverà soluzioni sostenibili per l’ambiente e per il benessere dei cittadini, attraverso il potenziamento di quanto già offre "Il Giardino" di Empoli: miglioramento del verde, dell'illuminazione pubblica, delle aree gioco e degli arredi, oltre che l'incremento della dotazione di servizi per la collettività (nuovo fontanello e bagni pubblici). Si prevede di razionalizzare i percorsi pedonali, realizzare nuove pavimentazioni e introdurre nuovi elementi in grado di fornire un reale valore aggiunto allo spazio pubblico.

“Nella manovra di giugno abbiamo stanziato oltre 400 mila euro per il rifacimento di piazza Matteotti, i giardini – ha affermato il sindaco -. Era un impegno della nostra campagna elettorale e lo rispettiamo. Nelle prossime settimane avvieremo la progettazione esecutiva ed entro l’anno andremo in gara con i lavori. Per spiegare il progetto, organizzeremo un momento pubblico di condivisione e discussione. La piazza manterrà la sua forma e questo assetto, manterrà tutto il verde, l’anello pedonale e gli spazi centrali. Sarà un intervento conservativo e di rinnovamento rendendola molto più accessibile, ordinata, migliorando il verde, rifacendo le aree a gioco, migliorando gli arredi e le sedute, realizzando un fontanello di acqua pubblica e un bagno pubblico, sistemando i viali. Avrà più illuminazione e videosorveglianza: perché i giardini dovranno tornare i giardini”.

GLI STEP – L’Ufficio Tecnico sta predisponendo l’affidamento della progettazione esecutiva e nella primavera prossima si conta di iniziare i lavori. L'opera rientra nel programma triennale delle opere pubbliche ed è a bilancio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate