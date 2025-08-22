Il Pontedera potrebbe passare a un fondo brasiliano

Il Pontedera potrebbe passare di mano. La società calcistica granata è vicina a uno storico cambio di proprietà e potrebbe finire a Sportheca, un fondo brasiliano che si è fatto avanti già da settimane. L'idea è di versare 500mila euro entro il 31 dicembre, come scrive Il Tirreno.

Dal Brasile si sono fatti avanti circa due mesi fa col sindaco pontederese Matteo Franconi. Attualmente il club ha Ecofor come socio di maggioranza (34%) col resto in mano a piccoli imprenditori locali.

Secondo il quotidiano i brasiliani di Sportheca verseranno 100mila euro subito per dimostrare la solidità del gruppo e firmeranno un'opzione di acquisto per le quote di Ecofor. Nel giro di qualche settimana, i sudamericani potrebbero diventare proprietari del Pontedera in toto. Vedremo che cosa accadrà.

Notizie correlate