Il Pontedera potrebbe passare a un fondo brasiliano

Sport Calcio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Il Pontedera potrebbe passare di mano. La società calcistica granata è vicina a uno storico cambio di proprietà e potrebbe finire a Sportheca, un fondo brasiliano che si è fatto avanti già da settimane. L'idea è di versare 500mila euro entro il 31 dicembre, come scrive Il Tirreno.

Dal Brasile si sono fatti avanti circa due mesi fa col sindaco pontederese Matteo Franconi. Attualmente il club ha Ecofor come socio di maggioranza (34%) col resto in mano a piccoli imprenditori locali.

Secondo il quotidiano i brasiliani di Sportheca verseranno 100mila euro subito per dimostrare la solidità del gruppo e firmeranno un'opzione di acquisto per le quote di Ecofor. Nel giro di qualche settimana, i sudamericani potrebbero diventare proprietari del Pontedera in toto. Vedremo che cosa accadrà.

Notizie correlate

Empoli
Sport
21 Agosto 2025

Al via la campagna iscrizioni del Piaggione Villanova

L’A.S.D. Piaggione Villanova apre la campagna iscrizioni per la nuova stagione sportiva. A partire da settembre, la società calcistica di Villanuova propone un mese gratuito di attività per tutti i [...]

Empoli
Sport
11 Agosto 2025

Seconda maglia da trasferta dell'Empoli FC, un tributo alla Collegiata

Kappa® ed Empoli Football Club presentano la nuova maglia Away per la stagione 2025/26, un omaggio visivo alla Collegiata di Sant’Andrea, luogo simbolico dell’immaginario collettivo empolese. La linea verticale che [...]

Calcio
Sport
28 Luglio 2025

L'ex arbitro empolese Pinzani lavorerà con la Lazio

Riccardo Pinzani, ex arbitro originario di Empoli, proseguirà la sua avventura nel mondo del calcio e si legherà alla Lazio. Classe 1978, empolese doc, Pinzani sarà club referee manager nella [...]



Tutte le notizie di Calcio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina