Regionali, Giani: "Superare personalismi. Calenda? È istintivo. Accordo M5S in continuità con Giunta"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Eugenio Giani, presidente della Toscana e candidato del 'campo largo' per un secondo mandato, lancia un appello alla sua coalizione: “Resistenze e ambizioni personali devono essere superate, io auspico un soggetto unico per il centro della coalizione di centrosinistra guidata dal Pd alle Regionali in Toscana. Sbrighiamoci e mettiamo da parte personalismi: se persistono i dissidi ci saranno alla fine tre liste”.

Le parole di Giani arrivano dopo l’attacco di Carlo Calenda al patto tra Pd e M5s. “A volte Calenda è istintivo, forse le cose non gli sono state riportate bene”, osserva il governatore in un’intervista a La Nazione. Rivendica che l’intesa con i 5 Stelle sia “in continuità con l’azione della giunta” e aggiunge: “Non ho memoria di fotografie in cui mi inchino alla Taverna: la politica è l’arte della mediazione per far coinvolgere su un obiettivo comune più persone e forze politiche. Se Carlo Calenda approfondisce quei contenuti ci sono tutte le condizioni per aggregarci. Ora è un programma in Toscana, domani un’alleanza vincente per superare il governo di centrodestra”.

Il presidente della Regione rivolge poi un monito anche all’ala sinistra della coalizione, mettendo in chiaro i limiti delle risorse disponibili: “Per finanziare la sanità nuove tasse per i cittadini non sono sostenibili: dobbiamo far funzionare al meglio la riforma della sanità territoriale, terminare la costruzione delle 77 case di comunità, abbattere le liste di attesa”. Nel patto Pd-M5s è previsto anche un punto programmatico su una forma di reddito di cittadinanza su scala regionale.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Regionali, Tomasi: "Casa, lavoro, diritto allo studio le priorità"

"Voglio una Regione dove contano merito e capacità, non appartenenza politica", anche perché da sindaco "ho nominato persone di sinistra purché competenti". "Oggi macchina regionale va a 20 all'ora, può [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Acqua e rifiuti in Toscana, Nascosti (FI): “Cambio di rotta rispetto all'accordo PD-M5S"

Secondo i dati ARERA 2024, “la spesa media sostenuta da una famiglia di tre persone con un consumo annuo di 150 m³ d’acqua è pari, a livello nazionale, a 365 [...]

Toscana
Politica e Opinioni
21 Agosto 2025

Rinvio Regionali, il TAR respinge il ricorso di Democrazia Sovrana Popolare

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo e da Hubert Ciacci, candidato presidente della Regione, contro il decreto con cui Eugenio [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina