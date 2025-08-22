Regionali, Stella (FI): "Chi vota Renzi vota M5S e il reddito di cittadinanza. Noi unici liberali"

"Chi vota Renzi e Italia Viva, alle prossime elezioni regionali in Toscana, vota per il Movimento 5 Stelle, con il suo programma di decrescita infelice con l'aumento delle tasse e il reddito di cittadinanza regionale che costerà 3,5 miliardi nei prossimi cinque anni. Perlomeno il leader di Azione, Carlo Calenda, ha avuto un sussulto di dignità e coerenza e ha annunciato pubblicamente che non può andare in maggioranza con partiti che dicono no all'aeroporto di Firenze, no ai termovalorizzatori e no al rigassificatore. Renzi invece, con il suo cinismo, ha tranquillamente dichiarato che la sinistra deve stare unita per battere il centrodestra, alla faccia della coerenza e dei programmi". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

"L'accordo elettorale tra Pd e Movimento 5 Stelle sarà una rovina per la Toscana. È un'alleanza a tutto tondo - ricorda Stella - che comprende anche Verdi e Sinistra Italiana, oltre alle liste civiche con dentro radicali e renziani. Dai 23 punti dell'accordo, emerge chiaramente che la Toscana si avvia alla decrescita tanto amata dai grillini. Siamo curiosi di sapere dove Renzi, Giani e i 5 Stelle andranno a prendere i 3,5 miliardi necessari, nel quinquennio, a finanziare il reddito di cittadinanza regionale. Noi non facciamo un appello a Renzi né a Calenda, l'appello è ai loro elettori: l'unica forza politica che potete votare sta al centro ed è Forza Italia, l'unica che incarna i valori moderati e liberali, l'unica che si batte per imprese, famiglie, sviluppo e lavoro".