Remaschi si dimette da segretario regionale di Azione

Marco Remaschi

Marco Remaschi ha annunciato le sue dimissioni da segretario regionale di Azione in Toscana e le ha definite "irrevocabili". Alla fine del direttivo regionale del partito di Carlo Calenda è arrivata la decisione del sindaco di Coreglia Antelminelli.

"A fine direttivo ho rimesso le mie irrevocabili dimissioni da segretario regionale in Toscana dopo che c'è stata una discussione di due ore, anche molto accesa, in cui sono state espresse posizioni differenti e io ho detto la mia" sono le parole di Remaschi.

La riunione di Azione avrebbe affrontato gli effetti nella coalizione di centrosinistra del patto tra Pd, Giani e M5s e le critiche di Calenda sui contenuti programmatici che Democratici e Giani hanno condiviso coi pentastellati.

