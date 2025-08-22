Riaprono al pubblico al pomeriggio gli uffici comunali a Empoli

Da martedì 26 agosto gli uffici comunali torneranno al consueto orario di apertura al pubblico pomeridiano. Anche Palazzo Leggenda tornerà ad aspettarvi dal 26 agosto, nei giorni da martedì a venerdì, la mattina dalle 9 alle 13 fino al 31 agosto, poi dal 1 al 14 settembre, il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19.

Ripartono anche le letture all’aria aperta con “La biblioteca al parco”: da martedì 26 agosto con i soliti orari dalle 17 alle 20, il martedì al parco di Serravalle e il giovedì al parco Mariambini.

Da segnare in agenda una variazione davvero unica: nella settimana 8-14 settembre le letture al parco non ci saranno il 9 e l’11 settembre perché si sposteranno all’interno della programmazione del festival di storia contemporanea /contè.sto/. Quando? Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, dalle 16.30 alle 19, al parco Mariambini. Lì troverete il “Il Tempo in una Scatola”: una proposta a tema storico a cura della Biblioteca Palazzo Leggenda.

Una scatola si aprirà e ne usciranno oggetti del passato: una cartolina, una foto, un gioco… Ogni oggetto racconta una storia e ci porta in un viaggio nel tempo, tra libri illustrati, ricordi e fantasia. Un’attività per scoprire il passato in modo semplice e divertente. L’attività è rivolta a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età.

Infine la casa della cultura cittadina, la biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour, 36, fino al 31 agosto sarà aperta dal lunedì al venerdì in orario dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato chiuso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa