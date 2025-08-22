Rissa all'Elba, identificati e denunciati 14 giovani

Isola d'Elba (foto R. Ridi)

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri 14 giovani ritenuti responsabili di rissa aggravata all'Elba. I fatti risalgono alla notte del 16 agosto a Capoliveri: in quel frangente sono state anche lanciate sedie, bottiglie e bicchieri.

Nei confronti dei 14 giovani, sia italiani che stranieri, sarà avanzata proposta di applicazione del cosiddetto Daspo urbano. Alcuni dei partecipanti hanno riportato tumefazioni e escoriazioni, i ragazzi sono stati portati al pronto soccorso a Portoferraio ma non hanno gravi conseguenze.


