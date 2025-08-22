Rissa in piazza della stazione a Pisa: due denunciati

Serata movimentata il 18 agosto in piazza della Stazione a Pisa, dove una lite tra due uomini di 32 e 44 anni è degenerata in violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Giuliano Terme, denunciando entrambi: il più giovane per porto di oggetti atti a offendere e lesioni, l’altro per minacce e aggressione. Secondo la ricostruzione, il 32enne avrebbe brandito un coltello multiuso per difendersi dopo essere stato colpito ripetutamente al volto dall’avversario. L’arma è stata sequestrata e sarà versata all’ufficio Corpi di Reato. La posizione dei due uomini è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

