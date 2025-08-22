Sgombero Leoncavallo, CSA Intifada: "Giù le mani dai Centri sociali autogestiti"

Hanno sgomberato il centro sociale Leoncavallo. C'eravamo quando sgomberavano il primo Leoncavallo sempre d'estate il 16 agosto1989 e c'eravamo il 10 settembre 1994 quando alla fine di un corteo la storia del Leoncavallo ripartí da via via Watteau. Il CSA LEONCAVALLO è parte della nostra storia, la storia dei centri sociali italiani! Parte della storia dell'opposizione sociale in questo paese.

In una milano dei cementificatori dove si stanno mangiando il territorio regalando colate di cemento ai cittadini milanesi il problema impellente era lo sgombero di un centro sociale autogestito... sempre d'estate!! Come compagne/i del CSA INTIFADA esprimiamo la massima solidarietà al csa Leoncavallo

Fonte: Csa intifada