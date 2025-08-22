Tavola rotonda all’Osservatorio di Montelupo sulla crisi climatica

L’evento, nato da una collaborazione tra Gruppo Astrofili di Montelupo e Contratto di Fiume Pesa, sarà l’occasione per riflettere su un aspetto di grande attualità, un incontro pubblico dedicato al tema della crisi climatica. La data scelta coincide con il sesto anniversario del wet downburst - un violento e improvviso colpo di vento simile a una tromba d'aria - che, in assenza di allerta, scoperchiò il Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi. Un episodio che, insieme al downburst di Stabbia del 2014, caratterizzato da forti correnti di aria discensionali, ha fatto entrare nel linguaggio comune fenomeni meteorologici fino ad allora quasi sconosciuti. Questi eventi estremi hanno posto in evidenza la crescente frequenza di manifestazioni atmosferiche legate ai cambiamenti climatici.

La location dell’osservatorio offre lo spunto per parlare innanzitutto del rapporto tra il nostro pianeta e il sole, approfondendo le cause del riscaldamento globale, le percezioni spesso distorte a livello locale e le disuguaglianze che i cambiamenti climatici stanno inevitabilmente generando. Il dibattito si concentrerà anche sulle possibili strategie di mitigazione e adattamento agli scenari futuri.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.

Interverranno:

    • Gordon Baldacci, climatologo;

    • Marco Leporatti, biologo;

    • Alex Mazzanti, Presidente Gruppo Astrofili Montelupo;

    • Lorenzo Nesi, Assessore alle politiche ambientali, mitigazione e adattamento climatico del Comune di Montelupo Fiorentino;

Introduce: Simone Londi, Sindaco di Montelupo Fiorentino.

Modera: Marco Mainardi, giornalista di Clebs.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

