Tavola rotonda all’Osservatorio di Montelupo sulla crisi climatica

L’evento, nato da una collaborazione tra Gruppo Astrofili di Montelupo e Contratto di Fiume Pesa, sarà l’occasione per riflettere su un aspetto di grande attualità, un incontro pubblico dedicato al tema della crisi climatica. La data scelta coincide con il sesto anniversario del wet downburst - un violento e improvviso colpo di vento simile a una tromba d'aria - che, in assenza di allerta, scoperchiò il Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi. Un episodio che, insieme al downburst di Stabbia del 2014, caratterizzato da forti correnti di aria discensionali, ha fatto entrare nel linguaggio comune fenomeni meteorologici fino ad allora quasi sconosciuti. Questi eventi estremi hanno posto in evidenza la crescente frequenza di manifestazioni atmosferiche legate ai cambiamenti climatici.