Toscana diffusa, Giani promulga la legge sulle Pro loco

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

“Con questa legge, che colma un importante vuoto normativo, la Regione promuove e sostiene, anche da punto di vista finanziario, le Pro loco che valorizzano il patrimonio storico, artistico e culturale e paesaggistico regionale e anche delle tradizioni e cultura locali. E’ un atto molto atteso dai comuni e che incarna nello spirito della Toscana diffusa. Vorrei che nella prossima legislatura aumentassero funzioni e poteri delle pro loco”.
Così il presidente Eugenio Giani, nel giorno che promulga la legge per il ‘sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni Pro loco della Toscana’, proposta dallo stesso presidente al voto del Consiglio regionale.

Tra le attività per le quali si prevede un particolare riguardo nel sostegno, anche mediante contributi, al ruolo delle pro loco, la legge indica la promozione delle patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali; la valorizzazione del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali locali, con specifico riferimento alla legge sulla Valorizzazione della Toscana diffusa; la diffusione e l’utilizzo di servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con  Regione ed enti locali interessati.

La legge, che entrerà in vigore dal’1 gennaio 2026, sarà finanziata con 350mila euro per gli anni 2026 e 2027 per “per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. Ai fini della concessione dei contributi finanziari sarà svolto un censimento e istituito un registro regionale delle associazioni pro loco della Toscana. L’Osservatorio sulla promozione delle associazioni Pro Loco della Toscana, istituito presso direzione competente della Giunta regionale, avrà funzioni di consulenza e monitoraggio sull’attuazione della legge.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
22 Agosto 2025

Il BioCardioLab festeggia 10 anni, Giani: "Una delle perle della Toscana della sanità"

Il BioCardioLab, laboratorio di bioingegneria dell’ospedale del Cuore a Massa, festeggia 10 anni di attività e celebra il traguardo con l’apertura di nuovi spazi. All’inaugurazione delle due nuove sale attrezzate [...]

Toscana
Attualità
22 Agosto 2025

È il weekend del controesodo, è bollino rosso per il traffico

Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo estivo, Anas ha registrato 203 [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Temporali forti, allerta gialla in gran parte della regione

Ancora instabilità a caratterizzare la giornata di oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina