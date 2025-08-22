Tromba d'aria in Versilia, bagni danneggiati. Problemi anche nel Grossetano

Il maltempo si fa sentire e causa danni, specie in Versilia dove una tromba d'aria ha dato problemi a tre stabilimenti balneari. In zona Fiumetto verso le 19.15 di giovedì 21 agosto il cielo si è oscurato ed è nato un vortice di pochi secondi che ha divelto tende e gazebo in tre bagni. I balneari sono al lavoro per rimettere a posto il tutto.

I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti a Scarlino per un incidente vicino al porto: un'auto con due coniugi ottantenni si è ribaltata per cause in corso di accertamento, mentre sul Grossetano stava imperversando il maltempo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della posizione dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a sollevare parzialmente il veicolo per liberare la gamba dell’uomo e a estrarre entrambi gli occupanti in condizioni di sicurezza. Entrambi sono finiti in ospedale.

Sempre nel Grossetano ci sono stati problemi per rami e alberi pericolanti. Un pino è finito su un'auto in sosta a Principina a Mare (Grosseto) e non ci sono feriti. Una pianta di grosse dimensioni è caduta in via Mercurio a Grosseto abbattendo un palo della pubblica illuminazione e colpendo un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture in sosta sono state solo sfiorate senza riportare, all’apparenza ,danni significativi.